Les comptes 2017 de l'État de Neuchâtel présentent un déficit de 52,3 millions de francs, très proche de la cible de 50 millions définie par le budget et en amélioration d'environ 22 millions par rapport à l'exercice précédent. Ce résultat, meilleur que celui ressortant des évaluations intermédiaires, a été atteint malgré une baisse des recettes des personnes physiques et grâce aux mesures prises en cours d'exercice. Les investissements nets se montent à 44,9 millions de francs. Le Conseil d'État est déterminé à mener à bien son programme de législature, et à prendre les mesures permettant d'atteindre l'objectif de l'équilibre du compte de fonctionnement à l'horizon 2020.