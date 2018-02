Un concours alliant cuisine, plaisir et alimentation équilibrée, c'est possible. Proposé dans le cadre des programmes d'action cantonaux Alimentation & Activité physique et de Fourchette verte NE et JU, ce concours lance le défi aux jeunes jurassien-ne-s et neuchâtelois-e-s de 11ème année de se mettre dans la peau d'un cuisinier à l'image de « Top Chef ».

