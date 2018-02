Le 18 janvier 2018, les autorités sanitaires vaudoises ont informé le médecin cantonal d'un cas de rougeole chez un enfant de six ans domicilié dans le Canton de Vaud et scolarisé dans une école du Canton de Neuchâtel. Depuis et malgré les mesures de contrôle habituelles, six nouveaux cas sont apparus en un mois : deux adultes actifs dans une entreprise du canton et des enfants en bas âge fréquentant une structure d'accueil de la petite enfance.

