Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Septante personnes, agriculteur-trice-s du canton et professionnel-le-s en lien avec ces dernier-ère-s ont participé à une formation sur la prévention du suicide en milieu agricole. Mis sur pied par trois services de l'État de Neuchâtel et plusieurs partenaires des milieux de la santé et de l'agriculture, ce projet contribue à briser le tabou autour du suicide.