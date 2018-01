Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Au 31 décembre, les effectifs de demandeurs d'emploi (+319 personnes) et de chômeurs (+389 personnes) s'établissent respectivement à 6'803 et 5'143 personnes. Le taux de chômage cantonal augmente donc de 0.5 pt et atteint 5.6%. Cette hausse est habituelle à pareille époque notamment en raison de l'impact des facteurs saisonniers dans le secteur de la construction et, dans une moindre mesure, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Dans l'Arc Jurassien tout comme au niveau national, le taux de chômage est en hausse et s'établit respectivement à 4.9% (+0.5) et 3.3% (+0.2).