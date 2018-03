Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil d'État a adopté le rapport par lequel il soumet au Grand Conseil les modalités de mise en ?uvre de l'initiative « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires » (initiative H+H). Avec une nouvelle loi et plusieurs décrets, le Conseil d'État propose notamment la création de trois sociétés anonymes chargées d'exploiter les hôpitaux publics neuchâtelois et concrétisant le volet « autonomie » de l'initiative. Il appartiendra dès lors à leurs futurs organes dirigeants d'assurer la complémentarité entre ces hôpitaux. La sécurité sanitaire restera quant à elle la préoccupation prioritaire du Conseil d'État, qu'il assurera notamment en veillant au respect des règles de la planification hospitalière. Le Conseil d'État propose enfin le rejet de l'initiative « Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises ».