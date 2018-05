En s'appuyant sur les recommandations de la Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), le Conseil d'État confirme l'engagement du Canton de Neuchâtel en matière d'interculturalité. De plus, le canton innove en se dotant d'une feuille de route pour une administration égalitaire et ouverte. À travers celle-ci, l'État s'engage non seulement à lutter contre les discriminations, mais également à refléter au mieux la population neuchâteloise dans sa diversité et ce, de manière exemplaire.

