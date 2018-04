Sur demande des communes et du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a édicté une « marche à suivre » à destination des exploitants de food trucks dans le Canton de Neuchâtel. Ce document vise notamment à éviter une concurrence déloyale avec d'autres prestataires de services de la restauration, et à garantir une bonne hygiène dans la restauration ambulante.

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici