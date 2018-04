Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil d'État a adopté deux mesures devant permettre de réaliser 2 millions de francs d'économie annuelle dans le domaine des prestations hospitalières. Il entend favoriser les prises en charge ambulatoires dans un certain nombre d'interventions et, mesure inédite en Suisse, étendre aux cas hors canton la limitation des volumes de cas d'hospitalisation appliquée à ce jour uniquement aux établissements de la liste hospitalière cantonale. Deux autres actions sont à l'étude : le renforcement de la mise en réseau du système de soins ainsi que l'amélioration et le contrôle de la qualité. Au-delà des économies recherchées, ces mesures visent à améliorer la qualité de prise en charge des patients neuchâtelois.