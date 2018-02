Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil d'État appelle la population neuchâteloise à rejeter l'initiative dite « No Billag » jugée préjudiciable au maintien d'une couverture médiatique indépendante et de qualité dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Le gouvernement réaffirme son soutien à la diversité de la presse et à la cohésion nationale.