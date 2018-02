Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Après 16 années de croissance et quelque 12'000 habitants gagnés, la population neuchâteloise a diminué de 572 personnes en 2017. Aux yeux du Conseil d'État, notre canton parviendra à réduire son exposition aux cycles conjoncturels s'il se donne les moyens de concrétiser ses potentiels de croissance démographique et économique. Cette ambition constitue le c?ur du programme de législature, qui vise le renforcement de l'attractivité et le retour de la prospérité.