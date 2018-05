Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dès le mardi 22 mai 2018 et pour une durée de 16 mois, d'importants travaux vont avoir lieu sur la RC 174 entre le giratoire de La Brena et le giratoire de la Maison de Commune, à Peseux. Ce chantier permettra notamment de créer une zone de mobilité douce en faveur des cyclistes et des piétons.