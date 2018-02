Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Au 31 janvier, les effectifs de demandeurs d'emploi (+37 personnes) et de chômeurs (+47 personnes) s'établissent respectivement à 6'840 et 5'190 personnes. Cette légère augmentation n'impacte que peu le taux de chômage cantonal qui demeure stable à 5.6%. La hausse saisonnière observée ces derniers mois s'est ainsi atténuée. Dans l'Arc Jurassien tout comme au niveau national, le taux de chômage se stabilise également à, respectivement, 4.9% et 3.3%.