Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Un nouveau test général des sirènes d'alarme aura exceptionnellement lieu dans l'après-midi du mercredi 23 mai 2018 dans le canton de Neuchâtel et le reste de la Suisse. Le 7 février dernier, lors du traditionnel test national annuel, un dérangement technique avait faussé certains résultats. La cause du problème a pu être identifiée et corrigée. La Confédération a décidé que le test des sirènes devait être répété.