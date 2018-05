Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La mise en ?uvre de la nouvelle LAT représente une opportunité pour accroître l'attractivité résidentielle et économique du canton de Neuchâtel, par ailleurs un objectif stratégique du programme de législature du Conseil d'État. Tout en protégeant les terres agricoles, la révision du plan directeur cantonal vise à offrir un bon potentiel d'habitat de qualité, à valoriser nos quartiers, à stimuler la rénovation du parc immobilier et à favoriser la disponibilité des zones d'activités économiques. À travers cette réforme, le canton veut enclencher une nouvelle dynamique de développement en misant sur la qualité de vie et la durabilité. À ces fins, le Conseil d'État a également approuvé son rapport au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT). Par le biais d'arrêtés, il a aussi adopté les plans directeurs régionaux établis par les communes.