NTT Docomo fait mieux que prévu au premier trimestre

NTT DOCOMO

KDDI CORPORATION

SOFTBANK GROUP

Tokyo - Le premier groupe japonais de télécommunications mobiles, NTT Docomo, a annoncé jeudi avoir dégagé au premier trimestre de son exercice 2018/19 un bénéfice net en hausse de 9,2% sur un an, grâce à une hausse du nombre d'abonnés à ses offres.La compagnie explique aussi, dans une présentation sommaire mise en ligne sur son site internet, avoir bénéficié d'une augmentation des revenus liés à ses services de fibre optique.Sur la période d'avril à juin, le résultat net s'est élevé à 218,3 milliards de yens (1,7 milliard d'euros au cours actuel), alors que les analystes interrogés par Bloomberg avaient tablé sur un bénéfice de 197 milliards de yens.Le chiffre d'affaires, qui a augmenté de 3,8% à 1.176,7 milliards de yens, a lui aussi légèrement dépassé les attentes (1.160 milliards de yens).NTT Docomo résiste bien à la concurrence de ses rivaux KDDI et SoftBank Mobile et de nouveaux entrants qui multiplient les offres à bas coûts, une situation qui incite les différents groupes du secteur à diversifier leurs revenus en nouant des partenariats avec d'autres industries dans les nouvelles technologies (internet des objets, intelligence artificielle, drones...), soulignait-il dans un récent communiqué.Fin juin, NTT Docomo comptait 76,7 millions de souscripteurs à ses services mobiles (pour une population de 126,7 millions d'habitants), en hausse de 2% en un an grâce à la tendance au multi-équipement: les détenteurs de smartphones sont de plus en plus nombreux à acquérir aussi une tablette ou un terminal Wi-Fi de poche.Pour l'exercice en cours qui s'achèvera en mars 2019, NTT Docomo a maintenu les mêmes prévisions, désormais exprimées sous le standard IFRS, ce qui rend les comparaisons impossibles avec les résultats de 2017/18. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 4.790 milliards de yens et un bénéfice net de 695 milliards de yens.anb/nas(©AFP / 02 août 2018 08h14)