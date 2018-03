Naspers vend pour 7,8 milliards d'euros 2% de sa participation dans Tencent

Tencent

Johannesburg - Le groupe sud-africain de l'internet et du divertissement Naspers a vendu vendredi pour 7,8 milliards d'euros 2% de sa participation dans Tencent, réalisant une excellente affaire tandis que le géant chinois des technologies chutait en Bourse.L'investissement de capital-risque réalisé par Nasper dans Tencent constitue "un des plus profitables jamais réalisés", a commenté l'agence d'informations économiques et financières Bloomberg.Naspers avait déboursé 32 millions de dollars (26 M euros) en 2001 pour sa participation dans Tencent, selon Bloomberg. Elle en vaut actuellement plus de 175 milliards (142 milliards d'euros).Tencent est la première entreprise chinoise avec plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière.Bloomberg précise que la vente réalisée par Naspers constitue une des plus grosses jamais réalisées à la Bourse de Hong Kong.Principal actionnaire du groupe chinois, Naspers s'est engagé à ne plus vendre de participation pendant trois ans."Les fonds (récupérés suite à cette vente) seront utilisés pour améliorer le bilan de Naspers et investir", a expliqué dans un communiqué l'entreprise établie au Cap.Basé à Shenzhen dans le sud de la Chine, Tencent est un des géants de l'internet chinois. Sa très populaire messagerie WeChat a récemment passé le cap du milliard d'utilisateurs.A la Bourse de Hong Kong, Tencent a perdu vendredi 22 milliards de dollars de capitalisation boursière, et 48 milliards en deux jours, après des chutes de 5% puis 4,4% de la valeur de ses titres.La vente de Naspers "est surtout destinée à améliorer sa trésorerie et à lui fournir plus de latitude pour rechercher des opportunités d'investissement", selon Karen Chan, analyste de la banque Jefferies."Cela n'a pas de conséquence négative sur le potentiel de croissance de Tencent", selon elle.bgs-pa/boc/cj(©AFP / 23 mars 2018 13h07)