Natalie Portman n'ira pas recevoir un prix en Israël à cause d'évènements "pénibles"

Jérusalem - L'actrice Natalie Portman a annulé une visite en Israël où elle devait recevoir un prix doté de deux millions de dollars (1,6 million d'euros) en juin, en raison d'événements récents "extrêmement pénibles" pour elle liés à ce pays, a annoncé l'organisation décernant cette récompense.La Genesis Prize Foundation, qui dit avoir été informée par un représentant de l'actrice américano-israélienne de 36 ans née à Jérusalem, n'a pas précisé pas les évènements invoqués.Mais elle a indiqué sur son site internet ne pas avoir "d'autre choix que d'annuler la cérémonie initialement programmée le 28 juin" pour remettre à l'actrice ce qui est parfois appelé le "prix Nobel juif", récompensant le travail et le dévouement d'une personnalité envers la communauté et les valeurs juives.Israël fait face actuellement à un mouvement de protestation massif de la part de Palestiniens dans la bande de Gaza. Trente-six Palestiniens ont été tués et des centaines blessés par des tirs israéliens depuis le début, le 30 mars, de ce mouvement appelé "la marche du retour".Les organisations de défense des droits de l'Homme dénoncent un usage excessif de la force de la part d'Israël. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et l'Union européenne ont réclamé une enquête indépendante.La Genesis Prize Foundation explique avoir été avisée que "de récents évènements survenus en Israël sont extrêmement pénibles pour (Natalie Portman)" et qu'"elle ne se sent pas à l'aise à l'idée de participer à un quelconque évènement public" dans ce pays. "Elle ne peut pas prendre part la conscience libre à cette cérémonie", ajoute la fondation, citant le représentant de l'artiste.La fondation considère Mme Portman comme un "être merveilleux" et "respecte son droit d'être publiquement en désaccord avec les politiques du gouvernement" israélien.Mais l'organisation dit craindre que cette décision "ne politise sa démarche philanthropique" et décide donc d'annuler la cérémonie, sans préciser si l'actrice touchera quand même la dotation, qu'elle avait prévue de reverser à des programmes oeuvrant pour les droits des femmes.La ministre israélienne de la Culture a accusé Natalie Portman d'avoir adopté l'idéologie du BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions), mouvement prônant des sanctions contre Israël pour l'isoler économiquement dans le but notamment de mettre fin à l'occupation des Territoires palestiniens."Je suis attristée de voir que Natalie Portman est tombée comme un fruit mûr dans les mains des partisans du BDS", a déclaré Miri Regev dans un communiqué distribué aux journalistes israéliens.Natalie Portman, mariée au chorégraphe français Benjamin Millepied, ancien directeur de l'Opéra de Paris, a toujours revendiqué avec fierté sa double nationalité, américaine et israélienne.(©AFP / 20 avril 2018 13h54)