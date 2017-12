Native: changement au sein de l'actionnariat

Lausanne (awp) - Active dans le commerce électronique et les services de technologie, "The Native SA" (Native; anciennement 5 EL) a annoncé un changement au sein de son actionnariat. Selon un communiqué de vendredi soir, Highlight Finance a abaissé sa participation sous 3%, contre 32,44% auparavant. Native indique en outre qu'un nouvel actionnaire s'est manifesté: Atlas Pass Holdings Ltd a annoncé détenir une participation de 14,46%.cp/rp(AWP / 22.12.2017 20h00)