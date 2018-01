Neige à Tokyo: des dizaines de blessés, des milliers de voyageurs bloqués

Des milliers de voyageurs étaient encore bloqués mardi et des dizaines de personnes ont été blessées après des chutes de neige exceptionnelles survenues lundi sur Tokyo.L'Agence japonaise de météorologie a enregistré 23 centimètres de neige dans certaines parties de la capitale, un record depuis février 2014.Selon la chaîne de télévision publique NHK, au moins 180 personnes ont subi de légères blessures en glissant sur les chaussées et trottoirs. Quelque 700 accidents de la circulation ont été répertoriés, a précisé la police.Plus de 330 vols intérieurs au départ et à destination de la capitale nippone et des trains régionaux avaient été supprimés lundi en raison des intempéries, selon des médias locaux.Mardi encore, des dizaines de vols intérieurs et internationaux ont été annulés en raison de la neige et plus de 9.000 personnes sont restées bloquées à l'aéroport de Narita pendant la nuit, ont précisé des responsables officiels.Des véhicules se sont retrouvés bloqués dans un tunnel, provoquant un embouteillage de 10 km de long de lundi soir à mardi matin, ont rapporté les chaînes de télévision.Les intempéries ont aussi fortement perturbé les transports en commun lundi soir alors que des millions de salariés de l'immense agglomération s'efforçaient de rentrer chez eux.Les employés de bureau japonais, connus pour leurs très longues journées de travail, avaient été vivement appelés à partir tôt, une mesure qui n'a pas empêché des retards et encombrements dans les grandes gares et stations de métro.Les autorités ont conseillé la plus grande prudence aux habitants de la mégapole, alors que des températures inférieures à zéro sont attendues mercredi dans la région de Tokyo, où le ciel bleu, coutumier en hiver dans cette partie du pays, était mardi de retour.(©AFP / 23 janvier 2018 07h57)