Neige: les usines Renault Flins et PSA Poissy à l'arrêt

Les usines automobiles de Renault à Flins-sur-Seine et de PSA à Poissy, dans les Yvelines, sont à l'arrêt mercredi en raison des chutes de neige qui paralysent les poids lourds en région parisienne, a-t-on appris auprès des deux groupes.L'usine de Poissy, qui fabrique notamment les citadines Peugeot 208 et DS 3, est à l'arrêt en raison des restrictions de circulation qui concernent les camions et les autocars en Ile-de-France, a expliqué à l'AFP un porte-parole de PSA.Les autocars de ramassage, qui transportent de nombreux salariés de l'usine, ainsi que les poids lourds transportant les pièces, n'ont pas le droit de rouler, a précisé cette source.La situation est similaire à l'usine Renault de Flins-sur-Seine, qui produit la citadine Clio, la voiture électrique Zoé et la Nissan Micra. "On subit l'arrêt des camions en Ile-de-France. Pas de transport, pas de pièce. Pas de pièce, pas de voiture", a résumé une porte-parole. Seuls quelques ateliers minoritaires qui ont encore des pièces tournent encore, a-t-elle précisé.Le mode de fonctionnement des usines automobiles, en flux tendu avec des pièces apportées "juste à temps" sur les chaînes pour éviter de coûteux stocks, explique que ces installations soient très sensibles à des ruptures d'approvisionnement.Les directions des deux groupes ont par ailleurs incité leurs salariés des bureaux à opter mercredi pour le télétravail.(©AFP / 07 février 2018 17h19)