Neopost: le bénéfice net gagne 13,2% en 2017, décroissance en 2018

NEOPOST

Paris - Le fournisseur français d'équipements de traitement de courrier Neopost a augmenté son bénéfice net de 13,2% l'an dernier, aidé par des baisses d'impôts, mais prévoit à nouveau une décroissance de son activité cette année après une contre-performance au quatrième trimestre.Selon les chiffres publiés lundi, Neopost a dégagé un bénéfice net de 134 millions d'euros pour 2017, contre 118 millions en 2016, grâce à un allègement d'impôts de 36 millions d'euros lié à la baisse du taux d'imposition aux Etats-Unis et à la suppression de la taxe sur les dividendes en France.Son chiffre d'affaires est en revanche en recul de 4,1% à 1,1 milliard d'euros, soit -2,2% en organique (hors effets de change et acquisitions).La baisse atteint même 10% au quatrième trimestre. Des contrats de logiciels de gestion des communications clients, sur lesquels tablait sa division Enterprise Digital Solutions (EDS), ne se sont pas matérialisés.Le directeur financier, Jean-François Labadie, a reconnu des "résultats mitigés": "l'évolution du chiffre d'affaires a été en deçà de nos attentes en raison d'une contre-performance de notre division EDS", mais "la performance financière reste satisfaisante", a-t-il expliqué à des journalistes. A l'issue de 2017, nous "sommes en retard par rapport à nos objectifs" à moyen terme, a-t-il reconnu.Neopost affichait jusqu'ici l'objectif à moyen terme de revenir à la croissance organique et de maintenir un niveau de marge opérationnelle courante (hors charges liées aux acquisitions) de 18% avec le but de dépasser "à terme" les 20%.Mais il a dit lundi prévoir pour 2018 encore un chiffre d'affaires en "décroissance organique" et est resté flou sur la date à laquelle sa marge atteindra les 20%: l'an prochain, elle devrait rester "autour de 18,0% à effort d'innovation identique", après 18,2% en 2017.Geoffrey Godet, le nouveau directeur général de Neopost arrivé en février, devrait préciser la stratégie du groupe et ses objectifs financiers au cours d'une journée investisseurs avant la fin de l'année.Par activité, SME Solutions, principale division du groupe, a vu en 2017 son chiffre d'affaires reculer de 5%, à 941 millions d'euros.Au sein de celle-ci, l'activité historique d'équipement de salles de courrier (Mail Solutions) est en baisse de 4,3% hors effets de change.Parmi les nouveaux marchés, le chiffre d'affaires de la division EDS (logiciels) cède 0,4% (+1,7% hors effet de change) après une fin d'année difficile.Celui de Neopost Shipping (gestion des expéditions) progresse de 8% (+10,7% hors effets de change) grâce notamment à une bonne performance des consignes automatiques au Japon.lgo/soe/cj(©AFP / 26 mars 2018 16h23)