Neopost: léger rebond du chiffre d'affaires au 3T

NEOPOST

Paris - Le fournisseur d'équipements de traitement de courrier Neopost a enregistré un léger rebond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (+0,8% à 265 millions d'euros), mais maintient sa prévision d'un recul organique sur l'ensemble de l'exercice, a-t-il annoncé lundi.Le chiffre d'affaires est supérieur à celui qu'attendaient les analystes, qui prévoyaient des ventes de l'ordre de 258 millions d'euros, selon Factset.Neopost évolue sur un marché du courrier en baisse structurelle de 4 à 6% par an.Le groupe s'est lancé dans une diversification de ses activités pour compenser ce recul.Sa division historique "Solutions pour PME", qui commercialise les machines de traitement pour courrier, a vu ses ventes reculer de 1,7% en organique à 219 millions d'euros, y compris un recul de 4% pour ses activités de machines de traitement du courrier.Ce dernier recul "est conforme à la fourchette de décroissance enregistrée par le groupe au cours des derniers exercices", selon Neopost.La division de solutions numériques "Enterprise digital Solutions" a en revanche connu une croissance organique de 12% à 36 millions d'euros, tandis que sa division Neopost Shipping gagnait 12,6% à 16 millions d'euros.Dans cette dernière division, les revenus des consignes automatisées Packcity au Japon "restent en forte croissance grâce à l'important déploiement réalisé depuis mi-2017", même si le "rythme d'installation s'est ralenti pour atteindre 80 unités en moyenne par mois"."La situation financière du groupe est saine", a indiqué Neopost dans son communiqué.Le groupe "continue de générer d'importants cashflow et son endettement reste entièrement dédié au financement des activités de location et de leasing", a également indiqué l'entreprise qui compte 5.800 collaborateurs.Neopost n'a pas indiqué quelle était sa prévision de recul de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année.Mais il compte en tout cas sur une marge opérationnelle courante s'établissant à "plus de 17%" en 2018.lby/pid/LyS(©AFP / 03 décembre 2018 17h20)