Nestlé réorganise ses activités informatiques, 500 postes visés en Suisse

NESTLE

Zurich - Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a annoncé mardi une réorganisation de ses activités informatiques qui prévoit de renforcer son pôle technologique en Espagne mais pourrait se traduire par 500 suppressions de postes en Suisse.Nestlé, qui dispose déjà d'un centre technologique en Espagne, prévoit de se renforcer dans la Péninsule Ibérique avec des centres opérationnels en Espagne et au Portugal, a-t-il indiqué dans un communiqué, précisant qu'il y est déjà présent pour le commerce en ligne et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.Le groupe prévoit également de créer un centre en Italie, Nespresso ayant l'intention de proposer des postes aux 80 employés touchés par cette réorganisation.Nestlé, qui a procédé à un examen de sa structure pour les technologies de l'information, entend ainsi renforcer ses compétences numériques."Au cours des 18 prochains mois, cette réorganisation pourrait entraîner une réduction de 500 postes dans les technologies de l'information en Suisse", a toutefois précisé le groupe basé à Vevey, sur les rives du Léman, dans le communiqué.Cette réorganisation va faire l'objet d'une procédure de consultation avec les employés."Nous comprenons que c'est une période difficile pour nos employés", a déclaré Peter Vogt, le directeur des ressources humaines, cité dans le communiqué, précisant que le groupe allait "explorer toutes les options possibles de soutien" pour atténuer l'impact de cette réorganisation.Au fil des derniers mois, Nestlé a engagé une refonte de plusieurs centres d'activité, qui s'est notamment traduite par la décision de fermer son centre de recherches à Sophia Antipolis, près de Nice, dédié aux soins de la peau pour sa marque Galderma.Le nouveau patron de Nestlé, l'allemand Ulf Mark Schneider, a lancé un repositionnement d'une partie des activités de Nestlé pour relancer la croissance, qui avait ralenti face à la morosité du climat de consommation en Europe et au ralentissement dans les marchés émergents.Pour 2018, le groupe propriétaire entre autres des bouillons Maggi et des dosettes de café Nespresso prévoit environ 700 millions de francs (610 millions d'euros) de frais de restructurations. L'an passé, ils avaient atteint 1,5 milliard de francs suisses (1,3 milliard d'euros).noo/gca/pan(©AFP / 29 mai 2018 09h48)