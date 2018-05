Nestlé réorganise ses services informatiques, 500 postes menacés

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Nestlé a annoncé mardi une réorganisation de ses activités mondiales dans l'informatique. Ces mesures pourraient entraîner la suppression de 500 postes dans ce domaine en Suisse sur les 18 prochains mois. Le géant du secteur prévoit une procédure de consultation avec les employés concernés.Le groupe vaudois veut "accélérer sa transformation digitale et réagir plus rapidement à l'évolution continue des technologies de l'information", a-t-il indiqué dans un communiqué.Ces plans n'affecteront aucun des sites de production de l'entreprise en Suisse, a-t-elle assuré.La filiale Nespresso prévoit quant à elle d'établir des centres opérationnels en Espagne et au Portugal qui bénéficieront de centres Nestlé déjà établis dans le commerce en ligne.Le groupe Nestlé comptait l'année dernière quelque 10'100 employés en Suisse.al/jh(AWP / 29.05.2018 09h57)