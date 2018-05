Nestlé réorganise ses services informatiques, 500 postes menacés

(ajoute précisions de Nestlé, réactions)Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Nestlé a annoncé mardi une réorganisation de ses services informatiques, afin de renforcer son efficacité opérationnelle. Ces mesures pourraient entraîner la suppression de 500 postes dans ce domaine en Suisse sur les 18 prochains mois. Le géant du secteur prévoit une procédure de consultation avec les employés concernés.Le groupe vaudois veut "accélérer sa transformation digitale et réagir plus rapidement à l'évolution continue des technologies de l'information", a-t-il indiqué dans un communiqué. Pour réaliser cet objectif, le leader mondial de l'alimentaire veut notamment s'appuyer son centre technologique en Espagne.Ces plans n'affecteront aucun des sites de production de l'entreprise en Suisse, a-t-elle assuré.La filiale Nespresso prévoit ainsi d'établir des centres opérationnels en Espagne et au Portugal qui bénéficieront de centres Nestlé déjà établis dans le commerce en ligne. Le groupe va également créer en Italie un "centre d'excellence" dédié aux activités opérationnelles des boutiques.Le spécialiste du café en dosettes veut offrir des postes dans ces centres à 80 employés touchés par ces changements. Parmi les autres mesures envisagées figurent des départs en retraite anticipée ou une aide à la recherche d'emploi.Le groupe Nestlé comptait l'année dernière quelque 10'100 employés en Suisse.Le canton de Vaud a réagi à ces mesures qui risquent d'affecter les villes de Vevey, Lausanne et Bussigny. Une "demande de rencontre formelle" a été émise par le chef du Département de l'économie à l'intention de Nestlé, pour "étudier toutes les solutions alternatives visant à diminuer l'impact des mesures annoncées par Nestlé", ont indiqué les autorités cantonales dans un communiqué.al/jh(AWP / 29.05.2018 11h40)