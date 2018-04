Nestlé: Edeka dément un dénouement prochain de la dispute tarifaire

Zurich (awp) - La bisbille sur les prix et conditions imposées par Nestlé à certains de ses distributeurs regroupés au sein de la coalition d'achat Agecore, dont Coop, n'est pas prête d'être réglée, selon le patron du principal négociant allemand en produits alimentaires Edeka. "Nous avons réalisé des progrès la semaine dernière, mais demeurons encore loin du but", a ainsi déclaré mardi à Hambourg Markus Mosa.Du côté de Coop, une porte-parole s'est contentée d'indiquer à AWP que les négociations se poursuivaient, à la recherche de solutions. Nestlé de son côté n'a pas souhaité commenter.Ces quelques informations nuancent les affirmation du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung lundi, selon lesquelles le conflit serait en voie de résolution.Agecore regroupe les détaillants allemand Edeka, suisse Coop, français Intermarché, belge Colruyt, italien Conad et espagnol Eroski. A eux tous, ils représentent environ 2 milliards de francs de chiffre d'affaires de Nestlé, soit un bon 2% du total et 10% environ des ventes en Europe, avait calculé la Banque cantonale de Zurich (ZKB) en février. Cette pression des détaillants n'est pas nouvelle, mais l'escalade et le fait qu'elle parvienne aux oreilles du public est plus rare.La grogne se manifeste par le retrait des étals de quelques 200 produits Nestlé dans les enseignes d'Agecore.jh/al(AWP / 17.04.2018 14h41)