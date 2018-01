Nestlé: Ferrero décrocherait les affaires de confiserie aux Etats-Unis

Zurich (awp) - La marmite des rumeurs autour de la décision de Nestlé de se séparer de ses activités de confiserie aux Etats-Unis continue de frémir. Selon une dépêche de Bloomberg de mercredi soir, l'italien Ferrero serait sur le point d'emporter le morceau pour ces activités dont le volume est chiffré à 2,8 mrd USD. L'agence cite une personne proche du dossier. Un accord pourrait être signé dimanche.Lundi, le Financial Times avait lui aussi affirmé que Ferrero avait les meilleures chances de décrocher ces affaires, en raison de son intérêt croissant pour le marché américain.Selon d'autres articles de presse préalables, le fabricant américain de chocolat Hershey est lui aussi sur les rangs, ainsi que le fonds de Private Equity Rhône Capital.En décembre dernier, on a appris que Nestlé souhaite se séparer des affaires mentionnées d'ici fin mars prochain. La transaction devrait être finalisée dans le courant du 1er trimestre 2018, avait à l'époque précisé un porte-parole du géant de Vevey. Les analystes estiment que la valeur des affaires en question, qui ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 900 mio CHF l'an dernier, devrait atteindre jusqu'à 2,5 mrd CHF. Les affaires de confiserie américaines de Nestlé comprennent principalement des marques locales de chocolats et de douceurs.cp/yr/rp(AWP / 10.01.2018 18h43)