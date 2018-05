Nestlé Skin Health obtient l'homologation US pour un antirides

Zurich (awp) - Nestlé Skin Health, filiale de Nestlé spécialisée dans le traitement de maladies et irrégularités de la peau, a obtenu, de l'autorité sanitaire américaine FDA, l'homologation de son produit antirides Restylane Lyft. Ce dernier sert à corriger les pertes de volume liées à l'âge sur le dos des mains pour des patients de plus de 21 ans, selon le communiqué de lundi.Restylane Lift est le premier produit injectable de gel d'acide hyaluronique autorisé par la FDA pour une application hors du visage. Le produit est une substance naturelle de la peau qui assure notamment son élasticité. Avec l'âge, il tend à diminuer ce qui entraîne une perte de volume de la peau et la multiplication de rides.kw/rp(AWP / 21.05.2018 15h06)