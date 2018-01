Nestlé cède à Ferrero son activité de confiserie US pour 2,8 mrd USD

(Nestlé a corrigé la devises, il s'agit bien de dollars)Zurich (awp) - Nestlé va vendre à l'italien Ferrero son activité de confiserie aux Etats-Unis, pour un prix de 2,8 mrd USD en numéraire. La transaction devrait être conclue vers la fin du premier trimestre 2018 après finalisation des approbations réglementaires et des conditions de clôture, indique mardi soir le géant alimentaire veveysan.Cette annonce vient mettre un terme à un feuilleton qui a occupé les marchés ces dernières semaines. La cession de cette activité, dont les ventes ont atteint 900 mio USD en 2016, a fait l'objet de passablement de spéculations, Ferrero apparaissant comme le favori dans la course.Des articles de presse citaient également le fabricant américain de chocolat Hershey et le fonds de Private Equity Rhône Capital comme repreneurs potentiels."Avec Ferrero, nous avons trouvé une entreprise exceptionnelle pour reprendre nos activités américaines de confiserie et assurer leur futur développement", a déclaré Mark Schneider, administrateur de Nestlé, cité dans le communiqué.L'activité cédée comprend les marques "populaires" Butterfinger, Crunch ou encore BabyRuth, mais également d'autres produits désignés comme locaux. Elle exclut toutefois l'offre de pâtisserie Toll House, une marque stratégique que l'entreprise va continuer à développer, souligne Nestlé.Les activités de confiserie de Nestlé aux Etats-Unis représentent environ 3% des ventes de ce marché.fr/rp(AWP / 16.01.2018 21h42)