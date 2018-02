Nestlé cherche un terrain d'entente avec les détaillants européens

Lausanne (awp) - Nestlé assure mercredi dans une première prise de position officielle sur le différend qui l'oppose à plusieurs détaillants suisse et européens d'envergure chercher à trouver un terrain d'entente. Ce weekend, l'organisation européenne de détaillants Agecore a mis la pression pour obtenir de Nestlé de meilleures conditions d'achat. Un boycott de 150 articles du géant de Vevey a été décrété.Agecore regroupe les détaillants Edeka (D), Coop (CH), Intermarché (F), Colruyt (B), Conad (I) et Eroski (E). A eux tous, ils représentent un bon 2 mrd CHF de chiffre d'affaires de Nestlé, soit un bon 2% du total et 10% environ des ventes en Europe, a calculé la BC de Zurich. Cette pression des détaillants n'est pas nouvelle, mais l'escalade et le fait qu'elle parvienne aux oreilles du public est plus rare.La nominative Nestlé a clôturé mercredi sur une perte de 0,2%, dans un SMI sinon plutôt positif.uh/kw/jh(AWP / 21.02.2018 17h40)