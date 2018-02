Nestlé: chute de la rentabilité et croissance organique décevante en 2017

Zurich (awp) - Le géant alimentaire Nestlé a enregistré en 2017 une croissance organique de 2,4% pour générer un chiffre d'affaires de 89,8 mrd CHF. La croissance interne réelle (RIG), à l'aune de laquelle la multinationale veveysane apprécie sa propre performance, s'est établie à 1,6%, indique jeudi le groupe dans un communiqué.Durant la période sous revue, la marge opérationnelle s'est inscrite à 14,7%, en recul de 60 points de base, en raison notamment des coûts de restructuration de 900 mio CHF et des coûts liés allant jusqu'à 1,5 mrd CHF. Quant à la marge opérationnelle ajustée, elle a progressé de 50 points de base à taux de change constants et de 40 points aux cours actuels à 16,4%.Le bénéfice net a chuté de 15,8% à 7,2 mrd CHF, mais le groupe veveysan proposera un dividende en hausse de 2,2% à 2,35 CHF.A l'exception de la marge opérationnelle ajustée, les résultats publiés sont inférieurs aux attentes des analystes consultés par AWP, en particulier le bénéfice net. Ce dernier était attendu à environ 9,6 mrd CHF.La direction anticipe pour l'année en cours une croissance organique comprise entre 2 et 4%, tandis que les coûts de restructuration sont attendus autour de 700 mio CHF.lk/buc(AWP / 15.02.2018 07h41)