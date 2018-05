Nestlé concentre ses activités de recherche et développement à Lausanne

Zurich (awp) - Nestlé renforce ses activités de recherche et développement en réunissant ses deux unités de découverte scientifique à Lausanne. La nouvelle organisation, baptisée Nestlé Research, emploiera environ 800 personnes.Les installations du Centre de recherche Nestlé et de l'Institut des sciences de la santé (Nestlé Institute of Health Sciences) sont "dotées de capacités très complémentaires". Leur combinaison "portera l'important travail de recherche de Nestlé à un nouveau niveau", indique jeudi le géant alimentaire veveysan dans un communiqué.La nouvelle organisation sera composée de trois grands instituts de recherche: sciences de la santé, sciences des matériaux, ainsi que sécurité alimentaire et sciences analytiques. Elle combinera la science fondamentale, des plateformes analytiques exploitées par toutes les équipes de recherche et des capacités de prototypage."Le renforcement de notre organisation de recherche nous permettra d'accélérer les connaissances, les découvertes et les innovations majeures. Le paysage suisse de la recherche collaborative constitue l'environnement idéal pour cela", relève le président du conseil d'administration de Nestlé Paul Bulcke.tn/jh(AWP / 24.05.2018 10h43)