Nestlé débourse 7 milliards de dollars pour une licence sur des produits de Starbucks

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a annoncé lundi qu'il avait signé un accord pour obtenir une licence sur des produits du groupe américain Starbucks, pour 7,15 milliards de dollars (5,97 milliards d'euros).Cet accord va notamment permettre au groupe suisse, propriétaire des marques Nescafé et Nespresso, de se renforcer en Amérique du Nord, a-t-il indiqué dans un communiqué, précisant que le pan d'activité sur lequel il va obtenir les droits génère actuellement un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars par an.La transaction, qui devra au préalable être approuvée par les autorités réglementaires, devrait être finalisée fin 2018.Elle englobe des produits commercialisés au niveau mondial en dehors du réseau de salons de café du géant américain de Seattle. En sont toutefois exclus les produits prêts-à-boire.Les deux entreprises entendent travailler ensemble sur l'innovation et sur les stratégies de commercialisation. Quelque 500 employés de Starbucks rejoindront le groupe suisse."Cette transaction marque une étape importante pour nos activités de café, la plus grande des catégories à forte croissance de Nestlé", a déclaré Mark Schneider, le directeur général du groupe suisse, cité dans le communiqué.Le café est une des quatre grandes catégories de produits que M. Schneider a mis en avant pour raviver la croissance de Nestlé.Depuis qu'il a repris la direction de l'entreprise, en janvier 2017, Nestlé a déjà procédé à plusieurs acquisitions ou prises de participation dans les cafés haut de gamme en Amérique du Nord, notamment en entrant dans le capital de la marque californienne Blue Bottle Coffee en septembre.A 08H14 GMT, l'action Nestlé grimpait de 0,50% à 76,40 francs suisses alors que le SMI, l'indice des valeurs phares de la Bourse suisse, était quasiment stable (-0,05%)."Nestlé a de nouveau surpris le marché avec une transaction inattendue", a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.Le café fait clairement partie des priorités du nouveau patron de Nestlé, a-t-il rappelé, mais cette alliance avec Starbucks va lui permettre de gagner en échelle sur le marché américain qui était jusqu'à présent son "point faible" dans le café, a souligné l'analyste.Si Nestlé a connu un immense succès en Europe avec sa marque Nespresso, ses dosettes de café représentées par l'acteur américain George Clooney n'avaient pas suscité le même engouement chez les consommateurs américains, où Starbucks s'est taillé la part du lion.Le groupe suisse, qui doit également rivaliser outre-Atlantique avec la marque Green Mountain Coffee Roasters, a cherché à combler l'écart depuis que M. Schneider en a repris les commandes.Outre Blue Bottle Coffee, Nestlé a également racheté la marque haut de gamme Chameleon Cold Brew.(©AFP / 07 mai 2018 10h43)