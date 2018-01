Nestlé déplace son centre de recherche de Broc vers le Royaume-Uni

Broc (awp/ats) - Nestlé va déplacer de Broc, dans le canton de Fribourg, à York au Royaume-Uni son centre de recherche sur le chocolat dès le 1er mai. Le groupe cherche des solutions pour les 25 employés d'une dizaine de nationalités qui y travaillent actuellement. L'usine n'est en revanche pas menacée.La porte-parole de Nestlé Nina Kruchten a confirmé jeudi à l'ats cette information révélée par 24 Heures et La Tribune de Genève. Certains collaborateurs se verront proposer un poste à York, à Broc, ou ailleurs au sein du groupe, qui tente d'éviter tout licenciement.L'entreprise indique que cette centralisation vise à "améliorer la rapidité et l'agilité de l'innovation à l'échelle mondiale". Cette décision s'inscrit dans un vaste plan de restructurations lancé l'automne passé.Ce centre d'excellence avait été inauguré en grande pompe en 2009, pour un investissement de 25 mio CHF. Dans ses locaux, Nestlé compte désormais installer une unité technique qui soutiendra les activités de chocolat dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord. L'équipe sera composée d'une quinzaine de personnes.ats/al(AWP / 18.01.2018 09h56)