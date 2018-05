Nestlé devient le distributeur global des activités Café de Starbucks

Zurich (awp) - Nestlé a annoncé lundi la conclusion d'un accord de licence perpétuel avec le géant américain Starbucks pour la distribution de ses produits en dehors des échoppes de ce dernier. La transaction garantit à la multinationale veveysane une "solide plateforme de croissance continue" aux Etats-Unis, se félicite cette dernière dans un communiqué. Nestlé effectuera un paiement initial en espèces de 7,15 milliards de dollars. La finalisation de l'opération est prévue pour la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des feux verts réglementaires."Cette transaction marque une étape importante pour nos activités de café, la plus grande des catégories à forte croissance de Nestlé", a déclaré le directeur général (CEO) de Nestlé, Mark Schneider, cité dans le communiqué. L'activité génère des ventes annuelles de 2 milliards de dollars et devrait contribuer positivement au bénéfice par action (BPA) et aux objectifs de croissance organique dès 2019.Le programme de rachat d'actions en cours reste inchangé, assure le colosse alimentaire.buc/al(AWP / 07.05.2018 07h22)