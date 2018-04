Nestlé inaugure deux nouvelles usines en Chine

Vevey (awp/ats) - Nestlé a inauguré mardi deux nouvelles usines en Chine, dans la ville de Taizhou, dans l'est du pays. L'investissement s'élève à 150 millions de francs.Les nouvelles usines Nestlé Health Sciences et Galderma doivent répondre aux besoins des consommateurs pour les aliments destinés à des fins médicales spéciales et pour les produits de soins de la peau. Cet investissement souligne la confiance de Nestlé dans les perspectives d'avenir du marché chinois, a affirmé mardi le groupe.Le géant alimentaire vaudois a identifié la santé comme une plateforme de croissance supplémentaire, en complément à son activité de base dans le domaine des aliments et boissons.ats/jh(AWP / 24.04.2018 10h48)