Nestlé inaugure une nouvelle usine au Chili, 120 millions de dollars investis

Zurich (awp) - La filiale chilienne de Nestlé Purina a annoncé mercredi soir l'inauguration d'un nouveau site de production de croquettes pour animaux à Teno, à 200 km au sud de la capitale Santiago. L'usine, d'une capacité annuelle de 65'000 tonnes, a nécessité un investissement de 120 millions de dollars (118 millions de francs au cours du jour), précise la multinationale veveysane dans un communiqué.La production du nouveau site devrait couvrir 80% des volumes vendus dans le pays. "Jusqu'à très récemment, tous les aliments pour animaux Nestlé Purina vendus au Chili étaient importés d'Argentine et du Brésil", signale l'entreprise.Les installations abritent également une centrale de distribution de plus de 10'000 m2 équipée d'un système semi-automatisé permettant d'optimiser l'espace, le temps et les déplacements. "Nestlé voit un grand potentiel au Chili, et c'est pourquoi nous allons dorénavant produire localement la nourriture pour animaux que nous importions jusqu'ici", a expliqué Laurent Freixe, directeur général (CEO) de la division Amériques, cité dans le communiqué.La nouvelle usine ne produira que des aliments secs qui seront écoulés sur le marché chilien, mais également exportés vers d'autres marchés latino-américains.(AWP / 25.04.2018 18h13)