Nestlé investit 40 millions d'euros dans une usine de chocolat allemande

Zurich (awp) - Le géant de l'alimentaire Nestlé a investi 40 millions d'euros (47,2 millions de francs) dans son usine de chocolat à Hambourg, la plus importante du groupe en Europe. L'opération doit permettre de moderniser et d'agrandir l'outil de production du site, qui fabrique notamment des friandises comme Kitkat, Smarties, After Eight et Choco Crossies.Deux tiers des barres chocolatées fabriquées dans cette usine dans le nord de l'Allemagne sont destinées à l'export. "Cet investissement représente un engagement clair de Nestlé pour l'Allemagne et notamment pour son usine de chocolat de Hambourg", a indiqué Nestlé dans un communiqué.Depuis début avril, l'usine produit également un Kitkat rose pour le marché européen, développé par Barry Callebaut.al/lk(AWP / 10.04.2018 14h17)