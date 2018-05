Nestlé met les investisseurs en appétit en collaborant avec Starbucks

Zurich (awp) - L'action Nestlé avait les faveurs de la cote lundi, après la conclusion d'un accord de licence avec le géant américain Starbucks. Pour 7,1 milliards de dollars en numéraire, la multinationale veveysane s'est offert les droits perpétuels sur la commercialisation des produits de consommation et de restauration hors-foyer Starbucks. La transaction, qui devrait permettre au groupe de relancer sa croissance, est saluée par les milieux financiers.A 09h49, la nominative Nestlé s'enrobait de 0,6% à 76,80 francs, à contre-courant d'un indice SMI en recul de 0,03%. Le volume s'établissait à près de 570'000 titres échangés, comparé à une moyenne journalière de 6,1 millions d'actions.Dans un premier commentaire à chaud, Jean-Philippe Bertschy, de la banque Vontobel salue une transaction qui a surpris le marché, comme celle avec Atrium. L'analyste rappelle cependant que les activités café sont un des piliers de croissance centraux de la stratégie mise en place par le nouveau patron du colosse vaudois, Mark Schneider.Selon lui, le prix que s'apprête à débourser Nestlé peut sembler élevé mais au vu du retour probable sur investissement, l'opération pourrait dépasser le coût du capital d'ici 3 à 4 ans.Même son de cloche du côté de Kepler Cheuvreux, dont l'analyste Jon Cox souligne que Nestlé est actuellement sous-représenté dans les activités café aux Etats-Unis. Par ailleurs, l'utilisation du réseau de distribution du géant vaudois est de nature à accélérer les ventes globales de produits Starbucks, qui séduisent particulièrement la génération du nouveau millénaire ("millenials").La banque hexagonale estime que l'accord va étoffer le bénéfice par action Nestlé de 2% en 2019 et signale encore de possibles économies et des synergies de ventes.Les deux établissements confirment leur recommandation d'achat du titre, assortie d'un objectif de cours à 90,00 francs.La transaction semble cohérente d'un point de vue stratégique, conclut la Banque cantonale de Zurich par la voix de son expert Patrik Schwendimann. En renforçant sa présence sur le marché du café, Nestlé met l'accent sur une de ses activités à plus fort potentiel de croissance. La recommandation reste cependant à "sous-pondérer".Une téléconférence à l'attention des analystes est prévue dans la soirée (heure suisse).buc/al(AWP / 07.05.2018 09h54)