Nestlé passe un accord de distribution à plus de 7 mrd USD avec Starbucks

(synthèse avec commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Nestlé a conclu un accord de licence perpétuel avec le géant américain Starbucks. Cette transaction, chiffrée à plus de 7 milliards de dollars, devrait permettre à la multinationale veveysane de renforcer sa présence aux Etats-Unis et de relancer la croissance de ses ventes au niveau mondial.L'accord englobe les produits commercialisés au niveau mondial en dehors des 28'000 salons de cafés du groupe basé à Seattle, à l'exception des produits prêts-à-boire. Il garantit à la multinationale veveysane une "solide plateforme de croissance continue" aux Etats-Unis, où elle pourra se profiler comme leader sur le marché du café torréfié et moulu et du café en portions, précise-t-elle lundi un communiqué.Nestlé effectuera un paiement initial en espèces de 7,15 milliards de dollars, soit quasiment autant en francs. La finalisation de l'opération est prévue pour la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des feux verts réglementaires, selon un communiqué."Cette transaction marque une étape importante pour nos activités de café, la plus grande des catégories à forte croissance de Nestlé", a déclaré le directeur général (CEO) de Nestlé, Mark Schneider. L'activité génère des ventes annuelles de 2 milliards de dollars et devrait contribuer positivement au bénéfice par action (BPA) et aux objectifs de croissance organique dès 2019."GRAND JOUR POUR LES AMOUREUX DU CAFÉ"En tant que fournisseur complet de solutions en matière de café, Nestlé espère accélérer sa croissance dans les canaux de distribution hors-foyer. "Avec Starbucks, Nescafé et Nespresso, nous réunissons trois marques emblématiques du monde du café", s'est réjoui M. Schneider, évoquant un "grand jour pour les amoureux du café dans le monde".Environ un demi-millier de collaborateurs de Starbucks rejoindront Nestlé, et les opérations continueront d'être pilotées à partir de Seattle. Les deux entreprises entendent travailler ensemble sur l'innovation et sur les stratégies de commercialisation.Comme la transaction ne comprend aucun transfert d'actifs immobilisés, Nestlé assure que l'intégration devrait être "harmonieuse et efficace". Par ailleurs, le programme de rachat d'actions en cours reste inchangé, assure le colosse alimentaire.Depuis le changement de direction de l'entreprise en janvier 2017, Nestlé a déjà procédé à plusieurs acquisitions ou prises de participation dans les cafés haut de gamme en Amérique du Nord, notamment en entrant dans le capital de la marque californienne Blue Bottle Coffee en septembre dernier.La transaction, qui devrait permettre au groupe de relancer sa croissance, est saluée par les milieux financiers et a mis en appétit les investisseurs.Selon la banque Vontobel, le prix que s'apprête à débourser Nestlé peut sembler élevé mais au vu du retour probable sur investissement, l'opération pourrait dépasser le coût du capital d'ici 3 à 4 ans.Kepler Cheuvreux souligne pour sa part que l'utilisation du réseau de distribution du géant vaudois est de nature à accélérer les ventes globales de produits Starbucks, et signale encore de possibles économies et des synergies de ventes.La Banque cantonale de Zurich évoque de son côté une transaction cohérente d'un point de vue stratégique, même si elle campe sur sa note de sous-pondération. Vontobel et Kepler au contraire confirment leur recommandation d'achat du titre, assortie d'un objectif de cours à 90,00 francs.A la Bourse suisse, la nominative Nestlé s'enrobait de 0,5% à 76,76 francs à 10h40, surperformant nettement le SMI des valeurs vedettes, qui s'inscrivait en progression timide de 0,06%.buc/al/jh(AWP / 07.05.2018 10h51)