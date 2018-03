Nestlé: plus de deux cents salariés de Galderma en grève à Sophia-Antipolis

Nice (awp/afp) - Plus de deux cents salariés du laboratoire dermatologique Galderma, un centre de recherche et de développement de la multinationale suisse Nestlé, ont manifesté jeudi devant l'entreprise installée sur la technopole de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), au premier jour d'une grève reconductible votée la veille, a indiqué à l'AFP leur représentante syndicale.Les grévistes protestent contre la fermeture du site en septembre 2018 et l'insuffisance des mesures d'accompagnement prévues dans le plan social en discussion. Rassemblés depuis 8h00 jusqu'en milieu d'après-midi, ils ont brûlé pneus et palettes et distribué des tracts aux automobilistes, provoquant des perturbations et des déviations mises en place par la police.A l'unanimité des 227 salariés présents, sur un total de 543 que compte ce laboratoire spécialisé dans la dermatologie, la grève a été reconduite pour vendredi, a indiqué Nathalie Strauss, secrétaire du comité d'entreprise et déléguée syndicale CFDT, seul syndicat représenté chez Galderma. Les grévistes ont prévu de renouveler le même type d'actions."Nous sommes embêtés pour tout le monde et notamment pour les désagréments occasionnés aux automobilistes, mais la grève est pour nous l'ultime recours", a indiqué Mme Strauss.La direction, qui indiquait mercredi à l'AFP vouloir "maintenir le dialogue", a de nouveau fait part jeudi de sa volonté "d'aboutir à un accord" d'ici au 14 mars, date à laquelle le plan social doit être présenté en comité d'entreprise. "On est en fin de consultation et de négociations sur les mesures d'accompagnement, notre objectif reste d'aboutir à un accord", a indiqué un porte-parole de la direction."La direction nous a annoncé que 225 salariés pourraient être maintenus sur le site en cas de repreneurs, mais il n'y a rien d'officiel", a observé Mme Strauss. 70 salariés ont par ailleurs postulé à des postes ouverts en mobilité interne chez Nestlé.En septembre 2017, le géant Nestlé avait annoncé un changement de stratégie pour sa filiale Nestlé Skin Health qui contrôle la marque Galderma, et le transfert en Suisse du futur centre de recherches.afp/jh .(AWP / 08.03.2018 17h14)