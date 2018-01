Nestlé prévoit de supprimer 400 postes en France

Paris (awp/ats/reu) - Nestlé a indiqué vendredi qu'il prévoyait de supprimer jusqu'à 400 postes en France, dans son siège hexagonal et dans les fonctions support. Le géant vaudois a confirmé une information de l'agence de presse Bloomberg.Le numéro un mondial de l'alimentation, qui emploie 13'000 personnes en France, veut éviter les licenciements et compte en partie sur le non-remplacement de départs naturels, a fait savoir un porte-parole de Nestlé France.Nestlé, qui veut regrouper sept sites autour de Paris en un seul d'ici 2020, a déjà annoncé en septembre son intention de supprimer jusqu'à 450 emplois dans son centre de recherche et de développement du laboratoire dermatologique Galderma, près de Nice.Confronté à une croissance en berne et sous la pression du fonds activiste Third Point, le groupe basé à Vevey (VD) a engagé l'an dernier une vaste réorganisation de ses activités. Il s'est aussi fixé comme objectif de redresser sa marge opérationnelle.ats/jh(AWP / 26.01.2018 09h51)