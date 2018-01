Nestlé propose la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants

Zurich (awp) - La direction de Nestlé a annoncé jeudi soir qu'elle soumettrait à l'approbation de ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 12 avril la nomination de trois nouveaux membres au conseil d'administration. Les candidats proposés sont Pablo Isla, directeur général (CEO) d'Inditex (Zara), Kasper Rorsted, CEO d'Adidas et Kimberly Ross, ex-directrice financière (CFO) de Baker Hugues, détaille le communiqué.S'ils sont élus, les trois candidats remplaceront Andreas Koopmann, Steven Hoch et Naïna Lal Kidwai, qui ne se représenteront pas pour un nouveau mandat. Le conseil d'administration propose également la réélection du président Paul Bulcke ainsi que celle des autres administrateurs sortants.Avec les candidats proposés, le conseil d'administration sera composé de 14 membres, dont 12 administrateurs indépendants. La rénovation permanente du conseil augmente sa diversité ainsi que son expérience, et offre de nouvelles perspectives dans différents domaines pertinents pour Nestlé, assure le communiqué.buc/rp(AWP / 18.01.2018 18h47)