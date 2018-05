Nestlé règle le litige commercial avec Coop et le groupement AgeCore

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Le groupe agroalimentaire Nestlé a réglé son différend avec Coop en Suisse et six autres groupes de distribution en Europe. Un accord a été trouvé entre le géant veveysan et l'alliance de détaillants AgeCore, à laquelle participe la coopérative bâloise. Il met un terme à des semaines de boycott des produits Nestlé par les enseignes concernées.Un "accord équilibré" a été trouvé avec Coop et le distributeur allemand Edeka, a déclaré un porte-parole du géant veveysan à Francfort, sans donner davantage de détails. Les clients devraient retrouver rapidement les produits Nestlé chez AgeCore. Coop a confirmé l'information."Le résultat des négociations sera transposé à nos clients sous la forme de grandes campagnes attrayantes sur tous les groupes de produits de Nestlé", a affirmé Coop.A la mi-mai, une grande campagne sur les produits Nestlé sera lancée pendant deux semaines avec des rabais pouvant atteindre 30%, a précisé la coopérative. Les articles feront leur retour sur les rayons dans les prochains jours.Le groupement AgeCore regroupe Coop, Intermarché (France), Edeka (Allemagne), Conad (Italie), Colruyt (Belgique) et Eroski (Espagne). Ces détaillants avait décidé en février de boycotter 150 articles Nestlé afin d'obtenir de meilleurs prix.Mercredi, le titre Nestlé a perdu 0,8% à 76,38 francs, dans un SMI en hausse de 0,11%ats/dpa/fr/rp(AWP / 02.05.2018 17h47)