Nestlé se renforce dans les aliments bio avec Terrafertil

Zurich (awp) - Nestlé a annoncé vendredi avoir pris une participation majoritaire dans l'équatorien Terrafertil, spécialisé dans les aliments naturels et bio. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés. Cette acquisition permet au géant de Vevey de se renforcer dans les aliments sains.Avec cette prise de participation, Nestlé renforce également sa présence dans ce segment en Amérique latine, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, a-t-il précisé dans un communiqué.Terrafertil, qui totalise 400 employés, est décrit comme étant le plus important distributeur de physalis, un fruit riche en vitamines et antioxydants."Cet investissement permet de renforcer notre présence dans le secteur en forte croissance des aliments naturels, des boissons et snacks sains", a déclaré Laurent Freixe, direction de la zone Amériques de Nestlé. Terrafertil va continuer d'être dirigée par ses responsables actuels et opèrera de manière indépendante.Nestlé, plutôt connu pour ses pizzas surgelées et barres chocolatées, a entrepris depuis quelques années un virage stratégique vers des aliments plus sains.Mi-janvier, le géant vaudois avait annoncé la vente à l'italien Ferrero de son activité de confiserie aux Etats-Unis pour 2,8 mrd USD en numéraire.al/(AWP / 09.02.2018 18h22)