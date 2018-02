Nestlé signe un contrat d'approvisionnement de 15 ans avec EDP Renewables

Zurich (awp) - Nestlé USA a conclu avec l'énergéticien portugais EDP un accord portant sur l'approvisionnement en énergie éolienne pour cinq de ses sites situés en Pennsylvanie (est) pour une durée de quinze ans. Ce partenariat représente une "étape importante" dans l'ambition de la multinationale veveysane de se fournir à 100% en énergie renouvelable, pouvait-on lire mardi sur le site de sa filiale étasunienne.Les 15 turbines du parc éolien Meadow Lake VI d'EDP fourniront de l'électricité à hauteur de 50 mégawatts (MW), permettant de couvrir 80% des besoins des sites de production et de distribution de Purina PetCare, Nestlé USA et Nestlé Waters North America, précisent les deux partenaires dans un communiqué conjoint. Cela équivaut à la consommation annuelle de près de 18'000 foyers.La part d'électricité de source renouvelable utilisée par le géant agro-alimentaire aux Etats-Unis devrait être de 20% à l'horizon 2019. Ce projet d'énergie renouvelable devrait aider Nestlé à "réduire ses coûts énergétiques, éviter la volatilité du prix des énergies fossiles et rester compétitif"."Notre partenariat avec EDP Renewables nous propulse dans notre notre ambition de réduire à zéro notre impact sur l'environnement d'ici 2030", s'est réjoui Kevin Petrie, responsable de la chaîne d'approvisionnement de Nestlé USA, cité dans le communiqué.A l'horizon 2020, Nestlé ambitionne de réduire de 35% par rapport à 2010 les émissions de gaz à effet de serre causées par ses activités de production au niveau mondial.buc/jh(AWP / 13.02.2018 08h32)