Nestlé tiendrait la corde pour le rachat des médicaments OTC de Merck

Zurich (awp) - Dans la lutte pour le rachat prévu de la division des médicaments sans ordonnance (OTC) de Merck, Nestlé tiendrait la corde, selon des insiders. Le géant de Vevey a déposé l'offre la plus élevée pour cette division, a rapporté l'agence Bloomberg mercredi, s'appuyant sur des sources proches du dossier. Des porte-parole des entreprises ont refusé de commenter l'information.Selon Bloomberg, Nestlé offre 4,2 mrd EUR pour la division OTC de Merck. Celle-ci comprend notamment le médicament Femibion destiné aux femmes désirant tomber enceintes. A l'automne passé, Merck KGaA a annoncé qu'il mettait sa division OTC à disposition. Selon les personnes citées par l'agence, le groupe allemand entend prendre une décision durant le 1er trimestre.A part Nestlé, le groupe pharma Mylan et le groupe de biens de consommation britannique Reckitt Benckiser sont dans la course. Les investisseurs financiers Bain et Cinven, qui sont les nouveaux propriétaires de l'entreprise pharma Stada se seraient en revanche retirés du processus de vente.ra/rp/fr(AWP / 10.01.2018 13h14)