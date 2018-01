Nestlé: un nouvel amateur pour les affaires de confiserie aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Les candidats intéressés aux affaires de confiserie aux Etats-Unis de Nestlé augmentent: Selon l'édition en ligne du Financial Times lundi soir, la société américaine de Private Equity Rhône Capital a déposé une offre contraignante.Rhône Capital travaille avec l'ancien directeur financier de Nestlé Jim Singh. Le journal cite des personnes proches du processus d'enchère pour étayer son article. Deux de ces personnes pensent que Ferrero devrait remporter l'affaire en raison de l'intérêt croissant du groupe italien pour le marché américain. Une décision est attendue dans le courant de ce mois. Selon des articles de presse, le fabricant américain de chocolat Hershey est aussi intéressé.En décembre dernier, on a appris que Nestlé souhaite se séparer des affaires mentionnées d'ici fin mars prochain. La transaction devrait être finalisée dans le courant du 1er trimestre 2018, avait à l'époque précisé un porte-parole du géant de Vevey. Les analystes estiment que la valeur des affaires en question, qui ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 900 mio CHF l'an dernier, devrait atteindre jusqu'à 2,5 mrd CHF. Les affaires de confiserie américaines de Nestlé comprennent principalement des marques locales de chocolats et de douceurs.cp/rp(AWP / 08.01.2018 22h05)