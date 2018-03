Nestlé vend sa division Eaux brésilienne au groupe Edson Queiroz

Zurich (awp) - Le groupe Nestlé a vendu mercredi les activités Eaux de sa filiale brésilienne à Indaiá Minalba, une filiale du conglomérat industriel Edson Queiroz. La transaction fait passer des marques nationales comme São Lourenço et Petrópolis, ainsi que les usines situées dans les États de Rio de Janeiro, Minas Gerais et São Paulo sous le giron du groupe sud-américain, précise ce dernier dans un communiqué.Indaiá Minalba reprend par ailleurs la licence de la marque Nestlé Pureza Vital, ainsi que la distribution des eaux minérales Perrier, S. Pellegrino et Acqua Panna. Les détails financiers de l'opération, qui sera soumise "ces prochains jours" aux autorités de la concurrence brésiliennes (CADE) n'ont pas été dévoilés."Aux côtés de Indaiá et Minalba, les marques de Nestlé Waters Brasil (...) étofferont notre portefeuille d'eaux minérales et de boissons prêtes à la consommation", s'est réjoui Abelardo Gadelha Rocha Neto, PDG du groupe Edson Queiroz, cité dans le communiqué, considérant la transaction comme une "étape importante" dans l'histoire de l'entreprise familiale.Fondé en 1951, le groupe Edson Queiroz est présent dans des secteurs aussi divers que la distribution de gaz, les électroménagers, les médias, les peintures, l'immobilier.buc/al(AWP / 28.03.2018 17h14)